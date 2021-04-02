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"Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market" projesinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Yeşiltepe’nin çehresini değiştiren prestijli yatırımlar yapıyoruz”

İHA

"Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market" projesinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Yeşiltepe’nin çehresini değiştiren prestijli yatırımlar yapıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yapımı tüm hızıyla devam eden Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizle Yeşiltepe’nin prestij seviyesini yükselten yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya, Hoca Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ve Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte ‘Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market’ inşaat alanındaki çalışmaları inceledi.
‘Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market’ gibi bir yatırımın bölgeye kazandırılacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, Yeşiltepe’nin gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel ve sportif yönden kalkınmasına ışık tutacak yatırımlara devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşiltepe 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ve Yeşiltepe Sosyal Tesis ve Halı Saha’dan sonra Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market ile Yeşiltepe’nin sosyal gelişim seviyesini artırmaya devam edeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe’de yaşayan vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.
Konutlar, sanayi alanları ve farklı bölgelere geçiş güzergahında bulunan Yeşiltepe’nin cazibesini yeni yatırımlarla artırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe’nin bütün yaşam alanlarını doğru ve planlı yatırımlarla daha değerli hale getirmek için projelerimizi teker teker uyguluyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde yapıp, anahtarlarını teslim ettiğimiz Yeşiltepe 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesinin yanı sıra yeni dönem vaatlerimizden olan Yeşiltepe Sosyal Tesis ve Halı Sahamız, alt ve üst yapı yatırımları, kaldırım düzenleme, aydınlatma ve açtığımız yollarla birlikte Yeşiltepe’nin daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. Yeni dönem vaatlerimizden olan ‘Semt Pazarları’ vaadimizi Çilesiz’den sonra Yeşiltepe’de de vatandaşlarımızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.
Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Marketin alış veriş noktaları, sosyal donatıları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemesiyle bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel bir yatırım olduğunu belirten Başkan Çınar, “ Seçimlerde buradaki vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın hem alış verişlerini rahat ve güvenli ortamlarda yapmaları hem de esnaflarımızın ürünlerini temiz ve düzenli ortamlarda satmalarına destek vermek adına yapımına başladığımız Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market projemizde 64 adet pazar yerinin yanı sıra çay ocağı, baybayan mescit, lavabolar ve dinlenme alanları yer alacaktır. Etüd Proje Müdürlüğümüzdeki deneyimli mimarlar tarafından projesi çizilen bu dev yatırımla Yeşiltepe’nin güzelliklerine yeni bir güzellik daha eklemiş olacağız. Bostanbaşı ve Turgut Özal Mahallelerimizden sonra burada ki projeye dâhil ettiğimiz Yeşil Gıda Marketimizi de hizmete sunarak, buraya yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Şehir estetiğine değer katacak iç ve dış mimarisiyle, çevre düzenlemesi, yeşil alanları, alış veriş noktaları, sosyal donatıları ve otoparkıyla her yönüyle fonksiyonel ve değerli bir eseri daha Yeşiltepe’de hizmete sunacak olmanın şimdiden heyecanını
yaşıyoruz. Bölgelerimize kaliteli, konforlu ve nezih mekanlar kazandırdıkça bizlerde ziyadesiyle memnun oluyoruz. Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafının daha mutlu, daha huzurlu ve daha hareketli olabilmesi içinde bu tür özel projelerin sayısını artıracağız” ifadelerini kullandı.

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