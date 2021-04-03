Kanser hastaları çeşitli uğraşılarla terapi edilecek

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde, kanser hastalarının çeşitli uğraşılarla terapi edileceği bir merkez açıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde kanser hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve bu hastalara psikolojik yönden destek olmak amacıyla “Şefkat Eli Uğraşı Terapisi Merkezi” açıldı. Merkezin açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ile Onkoloji Hastanesi personeli katıldı.

Çeşitli uğraşılarla terapi edilecekler

Hizmete açılan Şefkat Eli Uğraşı Terapisi Merkezinin, İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastalarına tedavi süreçlerinde destek olacak uğraşı terapisi imkânı sunacağını belirten Rektör Kızılay, ayrıca merkezde yer alan butik ile ihtiyaç durumundaki hastalara ücretsiz kıyafet temininin sağlanabileceğini vurguladı. Kızılay, uygulamanın kanser hastalarına moral ve motivasyon sağlayacağını dile getirerek, hastane ve merkez personeline başarılar diledi.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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