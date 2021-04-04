Ambulans helikopter, yaralı için stada indi

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde çapa makinesinden düşerek yaralanan Halil Ulukuya (41), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Darende'ye bağlı Armutlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ulukuya, bahçede çalıştığı sırada çapa makinesinden düştü. Yaralanan Ulukuya, gelen sağlık ekiplerince Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlayaşan Ulukuya için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ulukuya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya / Darende Taha AYHAN
2021-04-04 15:51:53
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