Vatandaşların telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

Malatya’da, iki ayrı kişinin cep telefonlarını gasp yöntemiyle çalan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi’nde Z.A.K. isimli şahısın darp edilip telefonun gasp edilmesi ve Hacı Abdi Mahallesi’nde M.B.İ.’nin önünün kesilerek kesici alet ile tehdit edilme yoluyla cep telefonun gasp edilmesi olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda her iki olayın firari şüphelisinin Y.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince Çavuşoğlu Mahallesi’nde gasp edilen cep telefonları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen Y.Ö., mahkeme tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.