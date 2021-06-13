Elazığ depreminde zarar gören bina yıkıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremden zarar gören bir bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında görevliler tarafından yıkıldı.

Malatya'da, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 20 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde zarar gören bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’ndeki bina, sokağa çıkma kısıtlaması da fırsat bilinerek görevliler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina iş makinesi ve görevler tarafından yıkıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkılma anını izledi.

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