Arının soktuğu adam hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

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Malatya'da arı sokması sonucunda şoka giren 55 yaşındaki adam, hava ambulansı ile Darende ilçesinden alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Darende'nin Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Turan Gönenci arı sokması sonucunda anafilaktik şoka girdi. Gönenci yapılan ilk tedavisinin ardından hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gönenci'nin buradaki tedavisinin sürüdüğü bildirildi.

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