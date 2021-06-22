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Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak

İHA

Malatya’nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 282930 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Gastronomi Fuarı'na katılarak AB Coğrafi İşaretli Malatya kayısısı başta olmak üzere kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.
MTSO, 2830 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Gastro Show’a katılacak. "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenecek olan Gastronomi Fuarı’nda Malatya’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ve şehrin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı yapılacak. Gastronomi alanında iddialı illerin katılım sağlayacağı fuarda Malatya’yı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ile birlikte açacağı stant temsil edecek. Fuar ziyaretçilerine, AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya Kağıt Kebabı, kiraz yaprağı köftesi, reyhan ürünleri, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı kola gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ile yemekler ikram edilecek.

“Standımızı onurlandırmaya davet ediyorum”
Malatya’nın lezzetlerini tatmak isteyen herkesi 2830 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Gastronomi Fuarı’na davet eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’mız tarihi, doğası, sanayisi, gastronomisi ve eşsiz kültür mirasıyla sadece bölgesinin değil ülkemizin önemli kentlerindendir. Malatya TSO olarak şehrimizin son yıllarda öne çıkan gastronomi kültürünü önemsiyoruz. Amacımız ilimizi sanayi anlamında büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatını da canlı tutmaktır. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için emek veriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. İl dışında düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak ilimizin ve ilimiz ticari hayatının tanınması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Görevde bulunduğumuz üç yıl içerisinde Diyarbakır’da düzenlenen 2. Gurme Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na onur konuğu olarak katıldık. Antalya’da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı’na katılım sağladık. İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde odamızı ve sanayi yatırım avantajlarını anlattık. Katıldığımız fuarlarda ilimizi, ilimizin tarihi ve turistik yerleri ile yöresel lezzetlerinin yanı sıra sanayimize yapılacak olan yatırım avantajlarını tanıtıyoruz. 2830 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan gastronomi fuarına da katılım sağlayarak ilimizin ve lezzetlerimizin tanıtımını yapacağız. Malatya’nın lezzetlerini tatmak isteyen herkesi standımızı onurlandırmaya davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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