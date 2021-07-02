Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Malatya’da, traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kale İlçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 05 HD 371 plakalı Massey Ferguson traktör ile mahalle içerisinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrilerek, tek taraflı ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü H.A.’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı.

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