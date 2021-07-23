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Başkanlardan dayanışma örneği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Malatya için hep birlikte çalışıyoruz”

İHA

Başkanlardan dayanışma örneği Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Malatya için hep birlikte çalışıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Akçadağ Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, Malatya’nın bütün alanlarda kalkınması ve gelişmesi adına yapılması gerekenler üzerine fikir alış verişinde bulundu.
Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar, “ Bizim ortak amacımız Akçadağ’dır. Akçadağ’ımızın sorunlarını ve sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için ciddi gayretler gösteriyoruz. Mikro milliyetçilik yerine makro milliyetçilik yaparak sadece ilçemizdeki Akçadağ’lıları değil Malatya’nın dört bir tarafında yaşayan Akçadağ’lıları ve tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir dernek olma noktasında azami gayret içerisindeyiz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile Darende Belediye Başkanımız Sayın İsa Özkan ve beraberindeki heyeti derneğimizde ağırlamaktan onur duymaktayız” diye konuştu.
Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da, dernek faaliyetlerinin kentlerin gelişmesinde önemli bir araç olduğunu ifade etti
Akçadağ Dayanışma Derneğiyle verimli ve güzel bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ Akçadağ’ın birlik ve beraberlik ruhuna yakışan, Akçadağ’ın menfaatini ön planda tutup, bu şirin ilçemizin gelecekte daha iyi yerlerde olması için güzel bir ekip kurulduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Dernek başkanı ve yönetim kurulunun gayret ve çabalarını takdirle karşılıyoruz. Yönetim Kurulunun aktif ve dinamik çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Alanında deneyimli, toplumun nabzını bilen çok kıymetli insanların yer aldığı yönetim kurulunun yapacağı çalışmalar ve projeleri üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Dernek Başkanımızın ciddi gayretleri var, bizler onların her türlü projesine ve hizmetlerine destek olmaya hazırız. Bizi güçlü tutan; istişare kültürüdür. Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız gerekliliklerini yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bizler Malatya’nın her noktasını seviyoruz, Akçadağ Dayanışma Derneğimiz ile de ortak projelerde yer almaktan büyük memnuniyet duyarız. Birlikte hareket ederek Malatya’mızın bütün yaşam alanlarını güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Malatya hepimizin, Akçadağ’da, Yeşilyurt’ta, Battalgazi’de ve diğer tüm yerleşim alanlarımızın hepsini seviyoruz ve kucaklıyoruz. Önemli olan Malatya’nın gelişmesi ve ilerlemesidir. Birlikte hareket edersek, birlikte projeler üretirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Başarının temelinde dayanışma vardır, Allah’a şükürler olsun ki o ruha ve kültüre sahibiz. İnşallah bundan sonra başarılı hizmetlerimizin sayısını hep birlikte çalışarak artıracağız. Dernek Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Yapacakları projeler ve hizmetlere her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız. Malatya’ya, Yeşilyurt’a ve Akçadağ’a fayda sağlayacak bütün faaliyetlerde birlikte çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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