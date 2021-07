Başkan Çınar, Gündüzbey Sosyal Tesisleri'ni inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Gündüzbey’in eşsiz lezzetlerini özel bir mekanda sunacağız”

Gündüzbey Sosyal Tesisleri inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gündüzbey'i ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistleri modern, nezih ve kaliteli bir tesiste misafir ederek, tava ve fırın yemeklerinden en güzel şekilde istifade etmelerini sağlayacağız” dedi.

Gastronomi dünyasına Malatya ve Yeşilyurt’un zengin mutfağını kazandırmak adına yatırımlara devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, restaurant, kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu ve otopark alanlarına sahip Gündüzbey Sosyal Tesisleri'nin iç ve dış tasarımıyla, oturma ve dinlenme alanlarıyla, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin hareketlenmesine vesile olacağını söyledi.



Yılın her döneminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’in tarihi dokusu, kültürü ve yöresel lezzetlerinin daha fazla ön plana çıkması için çaba harcadıklarını belirten Başkan Çınar, “İnşaatı tüm hızıyla devam eden Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz ile bölgemizi ziyaret edecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Kültürü, doğal zenginlikleri, havası, suyu ve yöresel lezzetleriyle birlikte güzel bir atmosfere sahip bu şirin bölgemizin tüm zenginliklerine yakışır güzel bir projeyi inşallah vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan bu güzel beldemizin tadına doyulmaz yemeklerini temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda gelen ziyaretçilerimize sunarak, bölgenin imajını daha değerli bir hüviyete ulaştırmış olacağız” diye konuştu.



Yeşilyurt’un farklı bölgelerine kazandırdıkları yeni yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Başkan Çınar, "Kafeteryası, kasap reyonu, ekmek fırını ve soğuk hava deposunun yanı sıra çevre düzenlemesi ve aydınlatmalarıyla farklı bir tasarımla hizmete sunacağımız buradaki sosyal tesislerimiz ile bölgemize olan ilginin artacağını ümit ediyoruz. Gündüzbey’in çok yoğun ilgi gören tava ve fırın yemeklerinin gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak için bu tür yatırımlar büyük önem taşıyacaktır. Tarihi Tescilli Konaklarımızın restorasyonları, sokak ve meydan sağlıklaştırmaları, müzeler, kaldırım yenilemeleri ve bu tür sosyal tesislerimiz sayesinde var olan kültürel zenginlikleri ön plana çıkan tarihi bölgelerimize gurmelerin, gezginlerin ve youtuberların yoğun ilgi göstereceklerine emimin. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören bu tür yeni ve farklı yatırım alanlarımızda ağırlayarak bölgemize olan ilginin artması için de elimizden geleni yapacağız. Burası çok yakın zamanda daha canlı, daha hareketli ve daha fazla tercih edilecektir. Tek gayemiz turizm potansiyeliyle, sanayisiyle, gelişen ve değişen bölgeleriyle farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt’umuzun her alanda kalkınmasıdır. Belirlediğimiz hedeflere planlı ve titiz çalışarak emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

