Malatya’da alabalık üretimi artıyor

Malatya’da alabalık üretimi artarak, 56 adet olan tesis sayısı 76 adede yükseldi.

Alabalık yetiştiriciliği hızlı bir şekilde gelişen Malatya’da, her geçen gün tesis sayısı artıyor. İl genelinde 56 adet olan tesis sayısı 76 adede çıktı. Kapasite ise 7 bin 762 Ton'dan 12 bin 852 tona yükseldi. 2020 yılında 2 bin 800 ton olan alabalık üretimi, bu yıl 5 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, özellikle Doğanşehir İlçesi Sürgü bölgesinde yavru balık üretimi için 10 adet kara tesisi başvurusu yapıldı. Bu tesislerden yılda 20 milyon adet yavru üretimi hedeflendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.