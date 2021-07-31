Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Taha Nazlı (43), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Taha Nazlı'dan haber alamayan yakınları meraklanarak, polise durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarı kullanarak içeri girdi. Polis, Taha Nazlı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağılık ekiplerince yapılan kontrolde Nazlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Taha Nazlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-31 23:11:42



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