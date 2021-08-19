Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezona 51’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlamıştı. Sarısiyahlılar, 1 günlük aranın ardından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Göztepe'nin rakibi olacak.

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