Traktör devrildi; 2 kardeş yaralandı

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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen saman yüklü traktörün altında kalan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gülcan Türkmen yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Gülcan ile ağabeyi Remzi Türkmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-19 14:54:35



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