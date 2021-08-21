Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarısiyahlılar, bu gün akşam saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek. Müsabaka yarın saat 21.45'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Lig'in ilk maçında Trabzonspor'a farklı kaybeden Doğu Anadolu ekibinde tek hedef galibiyet.

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