Malatya'da Gazi Yalçın Yedek’in düğününde valinin makam aracı gelin arabası oldu.

Hakkari'nin Gediktepe mevkisinde 21 Nisan 2010 tarihinde EYP’nin patlaması sonucu gazi olan Yalçın Yedek, Güneş Urfalı ile dünya evine girdi. Vali Aydın Baruş, makam aracını gaziye düğün arabası olarak tahsis etti. Gazinin düğün konvoyuna İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı motorize ekipleri de eşlik etti. Aynı zamanda gelin ile damadın nikah şahitliğini yapan Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Vali Aydın Baruş, nikah cüzdanını gelin Güneş Urfalı'ya vermeden önce yaptığı konuşmada, “Öncelikle Urfalı ve Yedek ailelerinin tüm fertlerini ve tüm misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dileklerimiz Güneş ve Yalçın’ın ömür boyu mutlu mesut bir şekilde hayat sürmeleri, el ele tutunarak bir yastıkta kocamaları. Bir evlilikte süreklilik için, mutlu olmak için dört ana unsura ihtiyaç var, birincisi sevgi; Güneş ve Yalçın ömür boyu birbirlerini sevgiyle aşkla sevecekler. Hayat boyu birbirlerine saygı gösterecekler, bununla birlikte birbirlerinin ufak tefek sıkıntılarına katlanacaklar. Sabır gösterecekler ve evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu bilerek birbirlerine daima destek verecekler. Ömür boyu birbirlerine sadakatla bağlı kalacaklar. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat evliliğin anahtarıdır. Bizim için vatan anadır, yardır. Vatan sıkıntıya düştüğünde, anadan da yardan da geçmesini biliriz. Bugün kahraman gazimiz Yalçınımızın bu mutluluğuna ortak olmak bizlere şeref ve onur bahşediyor” ifadelerini kullandı.

Vatan ve millet söz konusu olduğunda canını ortaya koymanın önemine dikkat çeken Vali Baruş, “İşte Yalçın kahramanımız vatan için en değerli varlığı; vücudunu ortaya koymuş çok büyük bir kahraman. Öyle bir kahramanın evliliğine şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Kendi evladımın düğünü gibi seviniyorum. Güneş kızımız bundan sonra Yalçın’ın en büyük destekçisi, her zaman yanında olan ve hayata gülümsemesini sağlayan bir arkadaş olacak, hayat arkadaşı olacak. Güneş kızımızı da tebrik ediyorum, kahramanımızla birlikte olmanın onur ve gururunu yaşamak istediği için. Bu güzel evliliğin milletimiz için çok güzel meyveler vermesini Allah’tan temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zamanki temennisi; bu milletin bu vatanın dünya üzerinde kaim olması için çok iyi evlatlar yetiştirmemiz lazım. Şuurlu ve bilinçli çocuklar yetiştirmemiz lazım ki vatanımıza milletimize göz dikenlere karşı dimdik ayakta duralım. İnşallah bu evlilik bahçesinden de güzel meyveler meydana gelir, güzel evlatlar yetişir, kahraman babalarının izinden giderler. Ailenin bekası için her türlü fedakarlığa katlanan, sadakatle aile birliğini ayakta tutmak için canla başla çabalayan kadınlarımızı temsilen Güneş kızımıza teslim etmek istiyorum” diye konuştu.

Vali Baruş, evlilik cüzdanını Güneş Urfalı Yedek’e verdi.

