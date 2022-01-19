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Malatya’da karla mücadele sürüyor Otobüs terminalinde bekleyenlere sıcak çorba ikramı

İHA

Malatya'da yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması sürerken, otobüs terminalinde bekleyenlere ikramda bulunuluyor.

Malatya’da karla mücadele sürüyor Otobüs terminalinde bekleyenlere sıcak çorba ikramı

Malatya’da yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması sürerken, otobüs terminalinde bekleyenlere ikramda bulunuluyor.
18 Ocak Salı günü saat 15.00 itibariyle başlayan kar yağışı ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde teyakkuza geçerek çalışmaya başladı.
Kar yağışı ile birlikte il merkezi ve ilçelerde devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, 400 iş makinası ve 1200 personel ile 7/24 esasına göre karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Genel Sekreter Cemal Noğay, “İl merkezi ve 13 ilçemizde dün itibariyle yoğun bir kar yağışı başladı ve hala devam ediyor. Bir gün öncesinden Meteoroloji tarafından yapılan turuncu uyarının ardından bütün ekiplerimiz merkezde ve ilçelerimizde toplamda 400 iş makinası ve bin 200 personelle birlikte bütün yollarımızı bütün güzergâhlarımızı mümkün olduğunca açık tutmaya çalışıyoruz. 18 Ocak Salı günü saat 15.00’ten itibaren merkezde hastaneler başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar hayatı olumsuz etkileyecek herhangi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde işlerine gidebilmesi için bütün işyeri güzergâhlarını açtık. Ayrıca vatandaşlarımızın yine ihtiyaçlarını karşılayacak olan market, alışveriş merkezleri gibi alanların yolları ve çevrelerinde yaya geçişi anlamında herhangi bir sorun yok” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve AYKOME Birimlerinin 7/24 çalıştığını ve gelen çağrılara zamanında cevap verildiğini belirten Genel Sekreter Noğay, “Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi ile de koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık ekiplerimizin herhangi bir yerde sağlıkla ilgili bir problem varsa bizim ekiplerimizin hemen onların yol güzergâhlarını açarak hastalara zamanında ulaşmalarını temin etmektedir” şeklinde konuştu.
Noğay, “İl genelinde kar kalınlığı 60 cm’in üzerinde, bazı ilçelerimizde ise 130 santimi bulmakta ve yoğun kar yağışının devam etmesinden dolayı ekiplerimiz aralıksız bir şekilde temizlik çalışmalarını yapmalarına rağmen bazı noktalarda tekrar meydana gelen kar birikintileri zaman zaman kısmi olarak ulaşımı zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısı
Kar yağışının iki gün daha etkili bir şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Noğay, “Özellikle sürücülerimizden beklentimiz, kar lastiği olmayan, zincir takmayanların yola çıkmamaları. Üniversite kampüsü ve diğer yerleri gezdiğimizde yollarda trafiği engelleyen temel sorunun kar lastiği olmayan araçların yolda kalmaları ve diğer araçların geçişine fırsat vermemelerinden dolayı zaman zaman tıkanmalar meydana gelmektedir. Onun dışında şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Zaten bütün ilçe belediyelerimizle de koordinasyon halindeyiz” dedi.

“37 hastanın hastanelere zamanında yetişmesi için sağlık ekiplerine yardımcı olduk”
Noğay, “Gece boyunca 112 çağrı merkezinden sağlık açısından 37 tane çağrı aldık ve bunların tamamına aynı anda müdahale ettik ve herhangi bir hastamızın hastaneye zamanında yetişmemesi gibi bir durum söz konusu değil, 37 hastamızın da zamanında hastaneye yetişmesi sağlanmıştır. Su arıza ekiplerimiz sahada. Şu ana kadar su konusunda bir sıkıntımız yok. Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen elektrik kesintilerine arıza ekiplerinin hızlı müdahalesi için Büyükşehir Belediyesi iş makinalarımızla ilgili kurumlara yardımcı olmaktayız.
Bundan sonrası için de ek tedbirlerimizi aldık.Genel Sekreter Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız, MASKİ ile birlikte bütün ekiplerimiz bir arada iş bölümü yaparak şu an 718 mahallede koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

MAŞTİ’de bekleyen yolculara çorba ikramı
Yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolların trafiğe kapanması üzerine MAŞTİ Terminalinde mahsur kalan vatandaşlara, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Ayrıca çocuklara da bisküvi ve çikolata dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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