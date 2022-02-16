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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de sinema günleri sürüyor

İHA

Battalgazi’de sinema günleri sürüyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından kültürel etkinlikler kapsamında çocuklara sinemayı sevdirmek ve sinema kültürünü yaşatmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Battalgazi’de Sinema Günleri” etkinliği sürüyor.
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara özel olarak yapılan kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde çocuklara sinemayı sevdirmek ve sinema kültürünü yaşatmak amacıyla Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerine sinema etkinliği düzenlendi. İlkokul öğrencilerinin yoğun ilgisine sahne olan sinema etkinliğinin öncesinde Halk Oyunları Minikler İlkokul yarışmasında Malatya ikincisi olan Kazım Karabekir Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Ekibin folklör gösterisi büyük beğeni topladı. 2013 yapımı Arkadaşım Max çizgi filmini izleyen Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri, keyifli dakikalar geçirdi.

“Tek amacımız öğrencilerimizin mutlu olması”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilerin sinema heyecanına ortak oldu. Etkinlikte öğrencilere altın niteliğinde öğütler veren Başkan Güder, “Değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler iyi ki varsınız. Battalgazi Belediyemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kazım Karabekir öğrencileri ve diğer öğrencilerimizi biz çok seviyoruz. Benim çocuklarımda oradan mezun oldular. Eğitim ve öğretimin yanı sıra bu sanatsal faaliyetleri evlatlarımıza kazandıran ve böyle güzel evlatlar yetiştiren öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okullarımızda çok güzel çalışmalar var. Battalgazi Belediyesi olarak her zaman evlatlarımızın yanındayız. Battalgazi Belediyesi olarak okul bahçelerinizi ve yürüdüğünüz yolları güzelleştirmek için çalışıyoruz. Sizlere spor tesisleri ve parklar yapıyor bunun yanında da bu tür sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Tek bir amacımız var oda sizlerin mutlu olması. Bizler sizin her daim hizmetinizdeyiz. Bizimde sizden önemli bir isteğimiz var; derslerinize çok ama çok çalışın. Geleceğimizi emanet edeceğimiz sizlersiniz. Bu tür etkinliklerimizi mümkün olduğu kadar tekrarlayıp, çocuklarımızın keyifli dakikalar geçirmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum” dedi.
Program sonunda Güder, Kazım Karabekir halk oyunları ekibine çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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