Suriye'den kaçan iki terörist teslim oldu!

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, dün Battalgazi İlçesi Karakaya Baraj Gölü Beyazsaray mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle baraja düştü.

Otomobilde bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Barajdan çıkarılanlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ 4 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

Kısa sürede baraj gölünde suya batarak gözden kaybolan araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimalini değerlendirerek olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dalgıç ekibi, bir çalışma yürüttü. Ekipler, yaptıkları çalışmada araçta başka birinin olmadığını tespit etti.

Havanın kararması ve şartların zorluğu nedeniyle çalışmalara ara veren ekipler, sabah tekrar olay yerine gitti. Dalgıçları, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası kıyıya 20 metre uzaklıkta 4 metre derinlikteki aracı sudan çıkarttı.