Malcom Bokele: Göztepe'ye tereddütsüz imza attım

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kamerunlu savunma oyuncusu Malcom Bokele, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından ve mobil uygulamasından yayımlanan "Araba Sohbetleri"ne katıldı. 25 yaşındaki oyuncu, transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün projesine inandığın dile getiren Bokele, "Transferimden önce Sportif Direktör Ivan Mance ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov'la görüşme yaptım ve anlatılan proje sonrasında hiç tereddüt etmeden Göztepe’ye imza attım. Sezona çok ama çok iyi başladık. Çok iyi bir takımımız var.

Bugünlerde biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek. Çok iyi oyuncularımız ve harika bir kadromuz var. Bence bu en önemli şey. Ayrıca bizi her gün çok iyi çalıştıran teknik ekibimiz var. O yüzden sonuçlarla ilgili bir tedirginliğim yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN SADECE BİRKAÇ TAKIM BİLİYORDUM"

Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i fazla tanımadığını dile getiren Bokele, "Sadece birkaç takımı biliyordum ama taraftarlarımızın Türkiye'nin en iyi taraftarları arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iç sahada atmosfer muhteşem ve deplasmanda ise nerede oynarsak oynayalım her zaman yanımızdalar. Onlara teşekkür etmek istiyorum çünkü her gün bize güç veren onlar ve onların desteği sayesinde maçları kazanabiliyoruz. Sezonun bu son bölümünde onlara gerçekten ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu.