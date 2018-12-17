Malezya'da başsavcılık, kamuya ait 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yatırım fonuyla ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'a dava açtı.
Bloomberg'de yer alan habere göre, Başsavcı Tommy Thomas yaptığı açıklamada, Malezya hükümetinin Goldman Sachs'ı fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etmekle suçladı.
Thomas, bankanın tahvil satışları sırasında hazırladığı sirküler ve memorandum belgelerinde yer alan notların açıklamaların yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini öne sürdü. Başsavcı ayrıca bankanın fonların kötüye kullanılacağını bildiği halde yatırımcılara meşru amaçlı kullanılacağı konusunda güvenceler verdiğini belirtti.
Başsavcılık bankanın aracılık ettiği 6,5 milyar dolarlık satış için 2,7 milyar dolar tazminat ödemenin yanı sıra, aracılık hizmetlerinden elde ettiği 600 milyon dolar geliri iade etmesini istedi.
Söz konusu sahteciliğin finans piyasasına olan güveni temelden sarsacağını ifade eden Thomas, "Eğer zanlılar aleyhine herhangi bir yasal işlem yapılmazsa, finansal sitemi ve piyasaya olan güveni temelden sarsan bu eylem cezasız kalmış olacaktır." dedi.
Goldman Sachs tarafından ise suçlamalar reddedildi. Mahkemede kendilerini en kararlı şekilde savunacaklarını vurgulayan banka sözcüsü Edward Naylor, "Suçlamaların hedefinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Olayın aydınlatılması için tüm ilgili otoritelerle iş birliğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
- 1MDB yolsuzluk soruşturması
Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.
Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.
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