Malezya nerede? Malezya hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

yüzyıldan itibaren bölge, Sri Vijaya İmparatorluğu’nun kontrolü altına girmiş; bu dönem, Hint kültürü ve Budizm’in etkisinin yoğun olarak hissedildiği bir çağ olmuştur. 15. yüzyılda Malakka Sultanlığı’nın kurulmasıyla İslam, bölgenin en yaygın dini hâline gelmiş ve Malakka, uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur. 16. yüzyıldan itibaren Portekiz, ardından Hollanda ve en sonunda Britanya İmparatorluğu, bölgeyi sömürgeleştirmiştir.

Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın işgali, bağımsızlık hareketlerini hızlandırmış ve 1957’de Malaya Federasyonu bağımsızlığını ilan etmiştir. 1963’te Malezya adıyla Sabah, Sarawak ve Singapur federasyona katılmış, ancak Singapur 1965’te ayrılmıştır. Günümüzde Malezya, hem Malay, Çinli ve Hint kökenli topluluklardan oluşan çok kültürlü yapısıyla hem de hızlı ekonomik gelişimiyle bölgenin bilinen ülkelerinden biridir. Peki, Malezya hangi kıtada?

MALEZYA NEREDE?

Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan ve iki ana kara parçasından oluşan bir ülkedir: Malaya Yarımadası (Batı Malezya) ve Borneo Adası’nın kuzey kısmında yer alan Doğu Malezya. Malaya Yarımadası, kuzeyde Tayland ile kara sınırı paylaşırken güneyde Singapur ile Johor Boğazı üzerinden ayrılır; batısı Malakka Boğazı boyunca Endonezya’nın Sumatra Adası’na bakar ve doğusu Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Doğu Malezya ise Borneo Adası’nda bulunur ve güneyde Endonezya’nın Kalimantan bölgesi ile komşudur, ek olarak kuzeyinde küçük Brunei Sultanlığı yer alır.

Coğrafi konumu sayesinde Malezya, Asya kıtası ile Pasifik bölgesi arasında stratejik bir köprü görevi görür. Tropikal iklime sahip olan ülke, yıl boyunca sıcak ve nemli hava koşullarıyla bilinir. Konumu, onu tarih boyunca hem kara hem de deniz ticaret yollarının kesişim noktası hâline getirmiş, bu nedenle Çin, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa’dan gelen tüccarların uğrak yeri olmuştur. Bugün de Malezya, Asya-Pasifik bölgesinde ticaret, turizm ve kültürel etkileşim açısından önemli bir merkez olma konumunu korumaktadır.

Malezya, doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik faaliyetleri ile tanınır. Ülke, Güneydoğu Asya'da Malay Yarımadası ve Borneo Adası'nın kuzey kesiminde yer alır ve tropikal iklimi sayesinde zengin bir bitki örtüsü ve biyolojik çeşitlilik sunar. Malezya, dünyanın en büyük palmiye yağı üreticilerinden biri olarak tarım ve ihracat açısından bilinir. Bunun yanı sıra kahve, kauçuk ve tropikal meyve üretimi de ekonomik değer taşır. Turizm alanında Malezya, doğal güzellikleri, plajları, yağmur ormanları ve dağlık bölgeleri ile öne çıkar; Penang, Langkawi ve Borneo'nun doğal rezervleri turistlerin ilgisini çeker. Başkent Kuala Lumpur, Petronas İkiz Kuleleri, alışveriş merkezleri, iş ve finans bölgeleri ile modern bir şehir kimliği sunar. Malezya, çok kültürlü yapısıyla da tanınır; Malay, Çin ve Hint topluluklarının gelenekleri, festivalleri ve mutfakları ülkenin kültürel zenginliğini yansıtır. Geleneksel el sanatları, batik kumaşlar, takılar ve yerel pazarlar, ülkenin kültürel mirasının kritik parçalarını oluşturur. Malezya mutfağı, baharatlı ve aromatik yemekleri, sokak lezzetleri ve tropikal tatlıları ile dünya çapında bilinir.

MALEZYA KOMŞU ÜLKELERİ Malezya, Güneydoğu Asya’da yer alan ve hem kara hem deniz sınırlarına sahip bir ülke olarak birden fazla komşuya sahiptir. Batı Malezya, kuzeyde Tayland ile kara sınırını paylaşırken güneyde Singapur ile Johor Boğazı üzerinden bağlantılıdır. Bu bölgede batı sınırı Malakka Boğazı boyunca Endonezya’nın Sumatra Adası’na yakın konumda bulunur, doğusu ise Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Doğu Malezya ise Borneo Adası’nın kuzeyinde yer alır ve bu bölgede güneyde Endonezya’nın Kalimantan bölgesi ile kara sınırı paylaşırken, kuzeyde Brunei Sultanlığı ile komşudur. Her iki kara parçasında da deniz sınırları Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerle kesişir. Bu çok yönlü komşuluk yapısı, Malezya’yı stratejik bir konuma taşır; hem kara hem deniz ticaret yolları açısından önemli bir geçiş noktasıdır. Tarih boyunca bu konum, Malezya’nın hem ekonomik hem de kültürel açıdan etkileşimde bulunduğu çevre ülkelerle güçlü bağlar kurmasını sağlamıştır. Dolayısıyla Malezya, çok sayıda kara ve deniz komşusuyla çevrili olması sayesinde bölgesel diplomasi ve ticarette merkezi bir rol oynamaktadır.