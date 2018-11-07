Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin başlamasına 2 gün kaldı. Festivalin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden biri de 'Mali'...

Hırvatistan yapımı 'Mali'yi Antonio Nuic yönetirken filmin başrollerini Ivko Anocic, Iva Babic ve Franjo Dijak paylaştı. Saraybosna Film Festivali'nde 'En İyi Film' adayı olan 'Mali'nin konusu şöyle: Hapishanede dört sene geçiren 'Franjo' değişmemiştir. Her zaman olduğu gibi hala bir uyuşturucu satıcısıdır. Ölmekte olan karısının ailesi 'Franjo’yu uygunsuz bir ebeveyn olarak gösterip oğlu 'Mali’nin velayetini almak istemektedir ancak 'Mali' babasını sevmektedir ve onunla kalmak istemektedir. 'Franjo’nun babalık tarzı alışılagelmişin dışındadır ve yöntemlerini kimseye açıklama niyeti yoktur. Oğlunu kimsenin almasına da izin vermeyecektir. 40’ıncı doğum gününde 'Franjo' bütün sorunlarını çözecek bir hediye alacaktır.

Gösterim Tarihleri:

Kadıköy Sineması

09.11.2018 – Saat: 21:30

Atlas Sineması

10.11.2018 – Saat: 19:00

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