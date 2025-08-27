Mali nerede? Mali hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

Mali İmparatorluğu, özellikle Mansa Musa döneminde altın ve tuz ticaretinin merkezi olarak büyük bir zenginlik ve prestij kazanmış, Timbuktu şehri ise İslam bilimi, sanatı ve kültürü açısından bir dünya merkezi hâline gelmiştir. 16. yüzyılda Songhay İmparatorluğu’nun yükselişi ve bölgesel çatışmalar, Mali İmparatorluğu’nun gücünü zayıflatmıştır. 19. yüzyılda bölge, Fransız sömürgeciliğinin etkisi altına girerek Fransız Sudanı adıyla yönetilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlık hareketleri güçlenmiş ve 1960 yılında Mali, Fransız Sudanı’ndan bağımsızlığını kazanmıştır.

Bağımsızlığını kazanmasının ardından Mali, siyasi istikrarsızlıklar, darbe ve iç çatışmalarla mücadele etse de tarih boyunca hem Afrika’nın kültürel hem de ekonomik açıdan öne çıkan merkezlerinden biri olmayı sürdürmüştür. Bugün Mali, tarihi mirası, geleneksel kültürü ve Sahra-altı Afrika’daki stratejik konumuyla bölgesel bir öneme sahiptir. Peki, Mali hangi kıtada?

MALİ NEREDE?

Mali, Batı Afrika’da, kara ile çevrili bir ülke olarak konumlanmıştır ve Afrika kıtasının iç bölgelerinde yer alır. Kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneydoğuda Burkina Faso, güneyde Fildişi Sahili, güneybatıda Gine ve batıda Senegal ile sınır komşusudur. Bu konumu, Mali’yi hem Sahra Çölü’ne hem de tropikal Batı Afrika savanalarına yakın bir noktada stratejik bir geçiş alanı hâline getirir. Ülkenin büyük bir kısmı kuzeyde çöl iklimi ve güneyde savana iklimi ile karakterizedir; Niger Nehri ise ülkenin doğu ve orta kesimlerinde hayat kaynağı olarak büyük değere sahiptir. Başkenti Bamako, ülkenin güneybatısında, Niger Nehri kıyısında yer alır ve ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezi olarak öne çıkar. Mali’nin kara ile çevrili olması, deniz ticaretine doğrudan erişimini kısıtlasa da tarih boyunca trans-Sahra ticaret yolları aracılığıyla altın, tuz ve diğer değerli ürünlerin taşınmasında büyük bir rol oynamıştır. Bu coğrafi konum, Mali’yi Batı Afrika’nın hem tarihi hem de ekonomik açıdan kritik ülkelerinden biri hâline getirmiştir.

Geniş çöl alanları ve Niger Nehri boyunca uzanan verimli ovaları ile doğal çeşitlilik gösterir. Mali, tarih boyunca trans-Sahra ticaret yollarının merkezi olmuş ve bu durum, şehirlerin ekonomik ve kültürel gelişimini desteklemiştir. Ülke, özellikle tarihi Timbuktu şehri ile tanınır; Timbuktu, antik dönemlerde bilim, eğitim ve İslam kültürü merkezi olarak bilinir ve el yazmaları, kütüphaneleri ve camileri ile kültürel açıdan çokça önem arz eder. Mali müziği de dünya çapında tanınır; griot geleneği, geleneksel enstrümanlar ve ritimler, ülkenin kültürel kimliğini yansıtır. Ayrıca Mali'nin zengin el sanatları, dokumacılık, seramik ve ahşap oymacılığı, hem yerel yaşamda hem de turizmde hatırı sayılır bir yer tutar. Tarım ve hayvancılık, Mali'nin ekonomik yaşamında öne çıkar; darı, mısır ve yerel tahılların üretimi ile deve ve sığır yetiştiriciliği geleneksel faaliyetler arasındadır. Bu nitelikler listesi, Mali'yi hem tarihi hem kültürel hem de ekonomik açıdan Batı Afrika'nın tanınır ve dikkat çeken ülkelerinden biri hâline getirir.

MALİ KOMŞU ÜLKELERİ Mali, Batı Afrika'da kara ile çevrili bir ülke olması nedeniyle birçok komşu ülkeyle sınır paylaşır ve bu durum onun bölgesel ilişkilerini şekillendirir. Kuzeyde Cezayir ile uzun bir sınırı vardır ve bu sınır, özellikle Sahra Çölü'ndeki ulaşım ve güvenlik açısından değer taşır. Doğuda Nijer ile komşu olan Mali, bu sınır üzerinden hem ticari hem de kültürel ilişkiler yürütür. Güneydoğuda Burkina Faso, güneyde Fildişi Sahili, güneybatıda Gine ve batıda Senegal ile kara sınırları bulunur; bu sınırlar, Mali'nin trans-Sahra ticaret yolları ve Batı Afrika iç bölgesindeki ekonomik bağlantılar açısından stratejik öneme sahiptir. Bu komşuluklar, hem tarih boyunca hem de günümüzde Mali'nin güvenlik, ticaret ve diplomasi politikalarını doğrudan etkilemiştir. Kara ile çevrili bir ülke olarak denizden doğrudan erişimi olmayan Mali, bu komşu ülkeler aracılığıyla uluslararası ticaret ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirmek durumundadır. Bu nedenle, Mali'nin sınır komşuları hem tarihi hem de ekonomik açıdan ülkenin yaşamında merkezi bir rol oynar.