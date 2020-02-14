Mali ordusu isyancı grupların kontrolündeki Kidal'a yıllar sonra yeniden girdi

AA

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 300 kişiden oluşan askeri müfreze, Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) askerleri eşliğinde ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesindeki kampa yerleşti.

Müfrezedeki askerlerin içinde, 2015 Cezayir Anlaşması uyarınca silah bırakan isyancılar da yer alıyor.

Kidal'e yıllar sonra ulusal ordunun girmesi, 2012'den bu yana birçok bölgesinde devlet otoritesinin tanınmadığı Mali'de, devletin yeniden hakimiyeti sağlaması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Menaka, Gao ve Timbuktu'ya da yakın zamanda eski isyancıların dahil edildiği ordu birliklerinin girmesi bekleniyor.

- Mali'deki şiddet olayları

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı isyanlara, çatışmalara ve saldırılara sahne oluyor.

Başkent Bamako'nun 1500 kilometre kuzeydoğusundaki Kidal, ayrılıkçı Tuareg kabileleri için önemli bir merkezi olarak biliniyor.

Mayıs 2014'ten bu yana Tuareglerin hakim olduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) kontrolünde olan Kidal'e ordu güçlerinin dönmesi aylardır hükümet ve yabancı ortakları ile CMA arasındaki müzakelerde görüşülüyordu.

Birkaç hafta önce varılan anlaşmada Kidal'a üçte biri Mali askerleri, üçte biri silah bırakmış CMA üyeleri ile hükümet yanlısı gruplardan oluşan Platform oluşumunun eski üyelerinin de yer aldığı 428 askerin sevk edilmesi kararlaştırılmıştı.