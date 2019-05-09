Maltepe okullarında sıfır atık seferberliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinin Maltepe İlçesinde yaygınlaşması ile ilgili yoğun bir çalışma yürüten Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı süreç içerisinde ilçe okullarındaki gelişmeleri yerinde görmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ile birlikte Kadir Has Anadolu Lisesi, E.C.A Elginkan İlkokulu, Tekden Eğitim Kurumları, Bahçeşehir Okulları, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Kazım Tunç İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul yöneticileri ile öğretmenlerden bilgi alan ve sunumları dinleyen Meftun Dallı, öğrencilerde proje konusunda oluşan bilincin memnuniyet verici olduğunu belirterek Sıfır Atık Projesinin uygulanması konusunda gösterdikleri hassasiyetden dolayı okul yetkililerine teşekkür etti.