İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) son eseri "Mançalı Adam" müzikali, 24 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

AA'da yer alan habere göre, Mitch Leigh tarafından bestelenen, metin ve şarkı sözlerini Dale Wasserman ile Joe Darion'un kaleme aldığı, Güngör Dilmen tarafından da çevirisi yapılan müzikalin yönetmenliğini Murat Göksu üstleniyor.

Müzik sorumluluğunu ve orkestra yönetimini Hüseyin Kaya'nın yapacağı müzikalin dekor tasarımı Ferhat Karakaya'nın, kostüm tasarımı Gizem Betil'in, ışık tasarımı ise Taner Aydın'ın imzasını taşıyor.

Dünya prömiyeri ile Broadway prömiyeri 1965'de gerçekleştirilen ve 16. yüzyılın sonlarında geçen müzikalin konusu özetle şöyle:

"Vergi toplayıcısı, asker ve yazar Miguel de Cervantes ve yardımcısı Sancho, manastıra karşı geldikleri gerekçesiyle İspanyol Engizisyonu tarafından hapse atılırlar. Buradaki mahkumlar Cervantes'in tüm eşyalarına el koyar. Ancak Cervantes, el yazısı metinlerinin kendisine geri verilmesi konusunda onları ikna eder ve Mançalı Don Kişot hikayesini yeniden canlandırarak dramatik bir savunma gerçekleştirir. Şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot'un dokunaklı ve tutku dolu hikayesi başlar."

Müzikalde ayrıca Don Kişot rolünde Suat Arıkan, Hakan Aysev ve Murat Göksu, Sancho rolünde Çağrı Köktekin, Yücel Özeke ve Onur Turan, Aldonza rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande S. Ürben, Hancı rolünde Gökçe Şenyüz ve Barbaros Taştan, Rahip rolünde Serkan Bodur ve Ufuk Toker, Dr. Carrasco rolünde Can Reha Gün, Antonia rolünde Begüm Karacasu ve Ayşegül Karkıner dönüşümlü olarak rol alıyor.

Mançalı Adam müzikali, ilk gösteriminin ardından 25, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde de Zorlu PSM'de sahnelenecek.