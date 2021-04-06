Manchester City Borussia Dortmundmaçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...
MAN. CITY B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Manchester City Borussia Dortmund maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne
Borussia Dortmund : Hitz - Can, Akanji, Hummels, Schulz - Delaney, Guerreiro, Bellingham - Reus, Hazard, Haaland.
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