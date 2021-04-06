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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiManchester City Borussia Dortmund maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? City Dortmund maçı ne zaman, saat kaç
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Manchester City Borussia Dortmund maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? City Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde yılın favorileri arasında gösterilen Manchester City, bu akşam son çeyrek final turu ilk maçında güçlü Alman ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Manchester City Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Manchester City Borussia Dortmund maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? City Dortmund maçı ne zaman, saat kaç

Manchester City Borussia Dortmundmaçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

MAN. CITY B.DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Manchester City Borussia Dortmund maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne

Borussia Dortmund : Hitz - Can, Akanji, Hummels, Schulz - Delaney, Guerreiro, Bellingham - Reus, Hazard, Haaland.

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