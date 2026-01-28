Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 8. ve son hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City'nin konuğu oluyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve son haftaya 17. sırada girdi. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde ederken 7. hafta sonunda 11. sırada yer aldı. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, zorlu mücadele öncesinde Manchester City - Galatasaray maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak, hangi kanalda yayınlanacağını mercek altına aldı. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izleme sayfası...