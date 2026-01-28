Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı: Manchester City-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle ekranı: Manchester City-Galatasaray maçı hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılarda hedef, zorlu City deplasmanında puan ve puanlar alarak Devler Ligi'ni ilk 16'nın içinde tamamlamak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Manchester City - Galatasaray maçının saati ve yayıncı kuruluşu taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Peki, Manchester City-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle ekranı...

        Giriş: 28.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:45
        Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle... Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 8. ve son hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Manchester City'nin konuğu oluyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve son haftaya 17. sırada girdi. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde ederken 7. hafta sonunda 11. sırada yer aldı. Mücadeleyi televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, zorlu mücadele öncesinde Manchester City - Galatasaray maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak, hangi kanalda yayınlanacağını mercek altına aldı. Peki, "Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izleme sayfası...

        MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

        MANCHESTER CİTY - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

        Manchester City-Galatasaray maçını TRT 1 üzerinden canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz

        MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK

        Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

        Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

        Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

        EV SAHİBİ EKİPTE ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

        "Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

        İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez, Foden, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland

        Galatasaray: Uğurcan; Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai; Lemina, Torreira, Yunus Akgün; Barış Alper, Sane; Osimhen

        TRT 1 FREKANS AYARLARI

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Çizmeli Kedi: Son Dilek

        21.45 Maç Önü

        23.00 Manchester City – Galatasaray

