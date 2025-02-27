Manchester United: 3 - Ipswich Town: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United, evinde Ipswich Town'u konuk etti. Old Trafford'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Manchester United oldu.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 22'de Sam Morsy (kk), 26'da Matthijs de Ligt ve 47. dakikada Harry Maguire attı. Konuk ekibin gollerini ise 4 ve 45+2. dakikalarda Jaden Philogene-Bidace kaydetti.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'da top koşturan Patrick Dorgu, 43. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra galibiyete uzanan Manchester United, 33 puanla 14. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Ipswich Town ise 17 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester United, Arsenal'i konuk edecek. Ipswich Town ise deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.