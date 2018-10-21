Mandollu kardeşlerin bir gözü mavi, diğeri kahverengi!

Gaziantep'te Furkan ve Bedir Mandollu kardeşler görenleri şaşkına çeviriyor. Mandollu kardeşler'in bir gözü mavi, diğeri kahverengi... Arkadaşlarının kendisine 'Van Kedisi' dediklerini ve gözlerini çok sevdiğini ifade eden Furkan Mandollu, "Gözlerimizin biri mavi, diğeri kahverengi. Gözlerimizin böyle olması gezerken çok dikkat çekiyor" diyor