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Manisa'da fırtına nedeniyle bir evin sundurma çatısı uçtu

Manisa'da etkili olan fırtına nedeniyle Şehzadeler ilçesinde bir evin sundurma çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü

Manisa'da fırtına nedeniyle bir evin sundurma çatısı uçtu
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AA

Akpınar Mahallesi 236. sokakta Sebahattin Yıldız ve yakınlarının oturduğu iki katlı apartmanın çatısı, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü ve sokağa uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, evde hasar oluştu, sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Sebahattin Yıldız, gazetecilere bir anda gürültü duyduklarını ve sarsıntı hissettiklerini söyledi.

Yıldız, "Ben bir araba kapıya çarptı sandım. Çatıdan hiç haberim yoktu, indim aşağı, çatım yok. 4 hane oturuyoruz burada, herkes evdeydi. Nereden baksan 20 kişi yaşıyor apartmanda." diye konuştu.

Öte yandan, Adakale Mahallesi'nde de bir ağacın devrilmesi sonucu park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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