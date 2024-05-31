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        Haberler Gündem Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu - Güncel haberler

        Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu

        Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yemeğin ardından rahatsızlanan 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:24 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:24
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        Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi
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        Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da kablo üretilen bir fabrikada akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çalışanlar, hastaneye getirildi.

        Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İşçilerin tavuk ile patlıcan yediği ve zehirlenmeyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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