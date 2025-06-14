Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 20 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı
İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.