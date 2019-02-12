Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen Meltem Sezer ile arkadaşı G.Y., Kuruca mevkiinde kayalıklara tırmandı. İki arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, Sezer henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 25 metre yükseklikten düştü.

DHA'nın haberine göre Sezer'in düştüğünü gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Sezer'i kayalıklardan indirirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezer'in yaşamının yitirdiği belirlendi. Olayda büyük şok yaşayan G.Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aşağıya indirildi. Sezer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.