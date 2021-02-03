Manisa Ahmetli ilçesinde yaşanan cinayet haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yan yana ölü bulunan 4 gencin ölmeden önce video çektikleri ortaya çıktı.

MANİSA AHMETLİ'DE KORKUNÇ CİNAYET

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi’nde jandarma tarafından aynı yerde 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Ova yolundan traktörle geçen bir çiftçinin fark etmesi sonucu olay yerine Ahmetli Jandarma ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri intikal etti.

Yapılan incelemelerde 20 yaşındaki Ümit Zangal, 23 yaşındaki Serkan Zangal, 22 yaşındaki Muharrem Zengin ve 25 yaşındaki Neşet Dalgın’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi.

ÖLMEDEN ÖNCE VİDEO İLE VEDA ETMİŞLER

Gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22),Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor. Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, Dayım naber, nasılsın Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de Öbür tarafta görüşürüz diye konuşyor.

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.