Manisa'da oğlu tarafından vurulan baba, ağır yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan M.U (38) ile oğlu M.U (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul M.U, pompalı tüfekle babasına ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kasığından yaralanan baba M.U, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli oğul, M.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, baba M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.