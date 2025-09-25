Manisa'da vinç, TIR'ın üzerine devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan vinç, park halindeki TIR'ın üzerine devrildi. Kazada yaralanan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında, C.H'nin kullandığı vinç, kontrolden çıkarak fabrikanın bitişiğindeki Üngör Çalışır Caddesi'nde park halinde bulunan TIR'ın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; bölgeye ulaşan ekipler, yaralı operatör C.H'yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürdü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.