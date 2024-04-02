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        Haberler Spor Futbol Manisa FK: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de 28. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:18
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        Bodrum FK, Manisa'yı tek golle geçti!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Bodrum FK 1-0'lık skorla kazandı.

        Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 75. dakikada Pedro Brazao attı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 47'ye yükseltti. Manisa FK ise 31 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Bandırmaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Murat Çoban'ın sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Celustka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        34. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sinan’ın kafayla indirdiği topa Burak Altıparmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

        75. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasında topla buluşan Brazao, Ensar’ı şık bir çalımla geçerek yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 0-1

        82. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Brazao'nun şutunda top direğin yanından az fakla auta çıktı.

        86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diallo’nun sert şutunda kaleci Sousa topu çıkarmayı başardı.

        90+4. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışından Ofkir’in pasına yükselen Diallo’nun kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın son anda müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

        Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Graovac (Diallo dk. 77), Sinan Osmanoğlu, Sertan Tashkin, Ensar Akgün, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Topalli dk. 60), Djokanovic (Bekir dk. 83), Rroca (Ofkir dk. 61) Oğuz, Lima

        Yedekler: Eren, Bartu, Bedirhan, Furkan, Doğukan, Mary

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Erkan Değişmez dk. 87), Burak Çoban (Haqi Osman dk. 90+1), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Pedro Brazao dk. 64), Celal Dumanlı (Gökdeniz Bayraktar dk. 64)

        Yedekler: Bahri Can Tosun, Ege Birsel, Omar Imeri, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın

        Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

        Gol: Brazao (dk. 75) (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Djokanovic, Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

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