Manisa FK kupada ter attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyip üst üste 2 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nu rahat geçti.

Kupada 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü evinde 3-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdıran siyah-beyazlı ekip, ligde fazla forma şansı bulamayan isimlerin performanslarını görme fırsatı buldu. Ligde pazar günü Beyçimento Bandırmaspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı futbolcular, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümünde Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaksını severim" sözleninin önünde poz verdi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-10 12:09:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.