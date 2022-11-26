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Manisa BŞB'ye dev konuk

DHA

Manisa BŞB'ye dev konuk


MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 7 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Euroleague'de art arda 2 şampiyonlukla tarihe geçen Anadolu Efes'le ilk kez rakip olacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Biletler tamamen satılırken karşılaşma tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak. Kadrosuna son olarak Raymar Morgan ve Wayne Selden'i dahil eden Manisa ekibi, kötü gidişe dev rakibi önünde son vermeye çalışacak. Ligde 6 maçta 5 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, kötü başladığı Euroleague'de de üst üste 3 galibiyetle toparlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-11-26 12:37:09

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