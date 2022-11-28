Manisa'da PKK propagandasına 17 gözaltı

Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)-MANİSA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 21 şüpheliden 17'si operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluş yıl dönümünü 27 Kasım'ı bahane edip, propaganda yapan 21 şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. 17 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 2 kişinin de arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Emre SAÇLI
2022-11-28 13:27:13
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