Manisa'da PKK propagandasına 17 gözaltı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)-MANİSA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 21 şüpheliden 17'si operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluş yıl dönümünü 27 Kasım'ı bahane edip, propaganda yapan 21 şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Soma, Alaşehir, Saruhanlı, Salihli ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. 17 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 2 kişinin de arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Emre SAÇLI

2022-11-28 13:27:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.