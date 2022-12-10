Somaspor'un konuğu Bursaspor

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SOMA (Manisa), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Şanlıurfaspor ve Nazilli Belediyespor'a kaybedip üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Somaspor, yarın evinde düşme hattında yer alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ahmet Ecevit düdük çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları telafi edeceklerini söyledi. Bu karşılaşma öncesi Somaspor'un 21, Bursaspor'un 15 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma DHA

2022-12-10 12:20:32



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