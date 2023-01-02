Manisa FK, Metincan Cici'yi alıyor

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MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar teknik direktör Levent Eriş'in sezon başından bu yana kadrosunda görmeyi istediği orta saha Metincan Cici ile anlaşma sağladı. 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastamonuspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yol ayrımına geldiği ve Manisa FK'ya imza atmak için gün saydığı kaydedildi. Bu sezon Kastamonu'da 10 maça çıkan Metincan, 4 kez fileleri sarstı. Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan deneyimli orta saha; Antalyaspor, Çankırıspor, Aydınspor 1923, Sancaktepe Belediyespor, Kırklarelispor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Diyarbekirspor'da da top koşturdu. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2023-01-02 11:13:59



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