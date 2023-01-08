Manisa FK'da Grezda resmen gitti

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kadrodan elediği Arnavut futbolcusu Eros Grezda ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Eros Grezda. Futbolcumuz Eros Grezda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eros Grezda'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Sezon başında Hırvatistan'ın Sibenik takımından gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk yarıda siyah-beyazlılarda çok fazla forma şansı bulamadı. Ligde toplam 8 maça çıkan deneyimli oyuncu, 128 dakika süre alabildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-08 12:38:19



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