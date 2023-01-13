Turgutluspor Polat'la imzaladı

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Turgutluspor, golcü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar son olarak Malatya Arguvan Spor Kulübü forması giyen forvet Polat Keklik'i kadrosuna dahil etti. Turgutlu'ya gelip tesisleri gezen 22 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza attı. Polat Keklik, Afyonspor'da futbola başlarken, Ceyhanspor'da da oynadı. Oyuncu, sezonun ilk yarısında Malatya Arguvan Spor Kulübü'nde 13 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2023-01-13 11:07:54
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