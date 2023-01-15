Turgutluspor - Karaman Futbol Kulübü: 0-2

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Melis Özçiğdem, Uğur Çakmak, Sedef Aktan

TURGUTLUSPOR: Mahmut Sertan, Muhammed Ebrar, Serhat, Abdullahi Ali Jama, Mustafa Emirhan (Dk. 84 Emirhan Gürler), Tolga Çokkoşan (Dk. 84 Anıl), Koray Tekin (Dk. 83 Yiğit), Mert Polat (Dk. 69 Tolga Cevher), Berkay (Dk. 69 Mustafa Köroğlu), Okan

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Onur Abdulsamet, Samet (Dk. 46 Selçuk), Ömercan, İlyas, Ensar (Dk. 90 Batuhan), Kadir, Orhan, Umut, Tugay (Dk. 86 Hüseyin), Ahmet

GOLLER: Dk. 52 Ahmet, Dk. 57 Umut (Karaman FK)

SARI KARTLAR: Orhan, Ensar, Ahmet, İlyas (Karaman FK), Tolga, Sertan, Mustafa Köroğlu (Turgutluspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devrenin son 5 maçını kazanamayan Turgutluspor, ikinci yarının ilk haftasında evinde lider Karaman Futbol Kulübü'ne de 2-0 mağlup oldu.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 52'nci dakikada Ahmet ve 57'nci dakikada Umut attı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Turgutluspor, bu skorla 20 puanla alt sıralarda kaldı. Karaman ise 39 puanla zirvedeki yerini korudu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2023-01-15 16:03:46



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