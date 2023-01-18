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Hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Hafif ticari araç, elektrik direğine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı


Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 45 AAE 708 plakalı hafif ticari araç, saat 07.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Coşkun Güder (64) hayatını kaybetti, Halil Öncü (48) ise ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü'nün durumunun kritik olduğu bildirildi. Coşkun Güder'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2023-01-18 14:12:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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