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Manisa potada istikrar peşinde

DHA

Manisa potada istikrar peşinde


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka'yı yenerek çıkışa geçen düşme hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'da moraller yerine geldi. Ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş Emlakjet maçını kazanarak istikrarlı sonuçlar almayı hedefleyen Manisa ekibinde Başkan Bora Çaylan, Başantrenör Hakan Demir ve oyuncu Pako Cruz, DHA mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu.
Meksikalı şutör gard Pako Cruz, "Daha iyi olmak adına daha çok çalışıyoruz. Hem mental, hem duygusal, hem de fiziksel olarak takım şu an daha iyi durumda ama daha çok kazanmak için daha çok çalışıyoruz. Taraftarımıza ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Sezon başında çok maç kaybetmemize rağmen bizi yalnız bırakmadılar, takip ve desteklemeye devam ettiler. Özellikle kendi evimizdeki maçlarda iyi form yakaladık. Umarım desteklerini arttırarak devam ederler, tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi. 
DEMİR: OYNADIĞIMIZ OYUN ÜMİT VERİYOR
Takımın performansının her geçen gün arttığını vurgulayan Başantrenör Hakan Demir ise, "Bir takım değişiklikler oldu. Oyuncu değişikliği yaptık. Takımın havası değişti. 4 galibiyet aldık, 2 galibiyet daha alabilirdik, almamız da gerekiyordu. Tüm bu çabalara rağmen çok zorlu bir lig olduğu için halen daha ligin son 2 sırasındayız. Henüz farklı bir pozisyonumuz yok ama tabi ki galibiyetleri, eskiye göre daha iyi bir oyun olması, taraftarında takımla bütünleşiyor olması, bize ümit veriyor. Karşıyaka maçıyla ligin 2'nci yarısına galibiyetle başladık. Önümüzdeki haftadan itibaren de zorlu maçlarımız var. Lig zorlu, play-off potası ile küme düşme potası arasında 2 galibiyet var. Takımlar denk, herkes birbirini yenebiliyor. Esas olan ligin son maçına kadar, ayakta kalabilmek ve mücadeleyi sürdürüyor olabilmek" diye konuştu. 
"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"
Başantrenör Demir, şöyle devam etti:
"Esas olan sadece sonuçlara değil, içinde bulunduğun sürece de odaklanmak. Eğer içinde bulunduğun süreçte hiç pes etmezsen, sonuçları değiştirebilirsin. Maçın içinde de taraftardan beklentimiz bu. Maçın içerisinde geriye düşebilir, kötü oynayabilirsin, belli dönemlerde işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama eğer taraftarla birlikte takım olarak pes etmezsek en sonunda istediğimiz hedefe ulaşabileceğimiz düşünüyorum. Her şeyden önce çok güzel bir salonumuz ve güzel bir atmosferimiz var. Maçı izlemek için buraya gelip, rahat edecekleri bir ortam var. Dolayısıyla buraya gelen taraftar takım mücadelesiyle birlikte takımla bütünleşmeye başladı. Sonuçta bu da sürecin bir parçası. Her maçı kazanacağız diye bir gerçek yok. Zaman zaman kötü günler olacak. Burada taraftarın önünde 20 sayıdan maçta kaybettik. Sağ olsunlar o zaman da desteklerini esirgemediler. Manisa basketbolu olarak bir yerlere geliyoruz. Bunlar bir süreç, bu süreci hiç pes etmeden geçirmemiz gerekiyor. Halen daha ligin son 2 sırasındayız ama yukarlardan da çok uzak değiliz. İlk hedefimiz ligde kalmak ama en iyisi neyse onu kovalayacağız."
ÇAYLAN, TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan da sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydederek, "Takım yapılanmamızın dışında bazı gelişen sakatlıklar oldu. Talihsiz mağlubiyetler aldık. 8'inci haftadan sonra teknik ekibimizle yaptığımız değişikle birlikte takımda yukarı doğru performans artışı oldu. Kadromuzda değişiklikler yaptık. Onlarında takıma adapte olmasıyla birlikte son 3 haftadır galip geliyoruz. Esasında biz son 6 haftadır oyunumuzu belirli bir seviyeye getirdik. Bunlar bizim için olumlu sinyaller. Şu an için galibiyet sayısı olarak esasında hedeflediğimiz yere vardık. Ligin 2'nci yarısı yeni başladı ve biz 5 galibiyet aldık. Bundan sonrası için önümüzde 14 maçımız kaldı. Bu 14 maçta da sahaya kazanmak için çıkacağız. Oynadığımız oyun her rakiple dişe diş mücadele edeceğimizi gösteriyor. Alabildiğimiz kadar çok galibiyet alıp, ligin sonunda stres yaşamadan ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Manisalılar takımımıza sezon başından beridir ilgiliydi. Takımızın performansının artmasıyla Manisalıların ilgisi daha da arttı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlardan ricam, takımı desteklemeye devam etsinler ve takımın yanında olsunlar, çünkü daha çok zor ve önemli maç oynayacağız. Destekleriyle bu maçların üstesinden gelip takımımızı hak ettiği yere ulaştıracağız" yorumu yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da önceki hafta burnuna aldığı darbe nedeniyle Pınar Karşıyaka karşısında forma giyemeyen Evan Bruinsma maske ile antrenmana çıktı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detay
Oyuncu Pako Cruz'un konuşması
Başantrenör Hakan Demir'in konuşması
Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan'ın konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-01-26 10:48:25

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