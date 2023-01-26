MYP lideri Çayır: Hiçbir siyasi parti demokratik yapıda değil



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime kendi cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaklarını söyledi. Çayır, milliyetçi, vatansever, mazlumun yanında olan, insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkan, ülkücü bir cumhurbaşkanı adayıyla milletin huzuruna çıkacaklarını kaydetti. Çayır, " Benim partim dahil olmak üzere hiçbir parti, siyasi partiler yasasına göre, seçim yasasına göre, Anayasaya göre demokratik bir yapıda değil" dedi.Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin il binasının açılışı için Manisa'ya geldi. Manisa İl Başkanı İlkay Şimşek ve partililerin karşıladığı genel başkan Çayır, Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi'ndeki il binası önünde partililere seslendi. Demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partilerde demokrasinin olmadığını dile getiren Çayır, "Türkiye'de insanlar siyaseti, çıkar yolu, menfaat yolu, güç yolu yapmışlar. Sistem iyi niyetli insanları da kendi içinde öğütüyor. Bu sisteme melek giren sonuç itibariyle cin çıkıyor. Bu Ali'ye ya da Veli'ye göre böyle değil. Birikimlerimiz, gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve edindiğimiz tecrübe bize gösterdi ki Türkiye'deki siyaset süreli siyaset, feodal yapının siyasete dönüşmüş hali. Benim partim dahil olmak üzere hiçbir parti, siyasi partiler yasasına göre, seçim yasasına göre, Anayasaya göre demokratik bir yapıda değil. Genel başkan ne derse o olur. Hep böyle geldi, hep böyle de gidiyor" diye konuştu. 'BİZ BU VATANIN DELİLERİYİZ'Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden ayrılmalarına ilişkin konuşan Çayır, "Bizi birileri tarif edecekse çok rahatlıkla şu şekilde tarif edebilir; 'Biz bu vatanın delileriyiz.' Siyasette gelecek göremeyenler siyaseti bulmak için başka başka yerlere giderler. Türkiye'deki cahil siyaset böyledir. Hiç kimse hilal ipine sımsıkı sarılamaz. O iş kolay değildir. Muhsin başkan yaşarken sağlı, sollu boş atanlar o şahadete erdikten sonra onun adına ağıtlar yakmaya başladılar. Onunla birlikte hayatlarını anlatmaya başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden, Büyük Birlik Partisi'nden niçin ayrıldık? Siyaseti hiç kimse hizmet kapısı yapmaktan, ticaret kapısı yapmaya çevirmemelidir. Siyaseti güç kapısı olmaya çevirmemeli. Buna itiraz ettik" diye konuştu. 'EFENDİLERİN SALTANATINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'Çayır, şöyle devam etti:"21 yıl olmuş cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor. 5 yılda belediyede 25 yıl. Hala yetmemiş, 50 yılda yönetse yetmez. 5 yıl daha istiyor sizden. Neden istiyor? 'Daha yapacak işlerimiz var.' Peki kardeşim sen 2002'de aldığın Türkiye'yi yukarıya mı götürdün, yoksa ahalinin alım gücü ve hayat şartlarını zorlaştırdın mı? 2002'de bir asgari ücretle 3 bin 500 civarı yumurta alınırken, şu an 1600 yumurta alıyorsun. 2002'de 8 tane çeyrek altın alırken, şimdi 4 ya da 4.2 tane çeyrek altın alabiliyorsun. Bunun özeti paran pul, alım gücün yok olmuş. Fakirleşmişsin özeti bu. Efendim, köprüler yaptık, yollar yaptık, hanlar yaptık, hamamlar yaptık. Neyle yaptın. Borçla. Bütün işimiz gücümüz borç. Borç ekonomisi. Dünyada borç bakanlığı kuran tek millet biziz. Toplum süt liman gibi konuşup gezenler var. Milli Yol'u kurma sebebimiz bu düzenbazlığa, bu saltanata ve keyfiliğe son vermek için. Yeter artık, efendilerin saltanatını ortadan kaldıracağız."'MİLLETE KENDİ ADIMIZA İKTİDAR TALEBİNDE BULUNACAĞIZ'Çayır, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime kendi cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaklarını belirterek, "Milli Yol Partisi, 67 ilde teşkilatını kurdu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime kendi isim ve amblemi ile, eğer arkadaşlarım karar verirse milliyetçi, vatansever, mazlumun yanında olan, insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkan, ülkücü bir cumhurbaşkanı adayıyla milletin huzuruna çıkacağız. Hep öldük, hep verdik, yönetime sıra geldiğinde hiçbir zaman hesaba katılmadık. Bu sefer hesaba gireceğiz. Artık kimsenin yanında kahya durmaya gerek yok. Devlet Bahçeli gibi 'Tayyip Bey'i tanıyınız' demeyeceğiz. 'Tayyip Bey'e oy verin' demeyeceğiz, falancaya oy verin demeyeceğiz. Kendimizi işaret edeceğiz. Bir başkasını ağa olarak kabul etmeyeceğiz. Millete kendi adımıza iktidar talebinde bulunacağız. Neden kurdun partiyi, başkalarına oy istiyor. Böyle bir dünya mı var? Bu kadar insanın vebali ve sorumluluğu hiç mi aklına gelmiyor. Artık yeter dedik, yola çıktık, arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.Konuşmanın ardından kesilen kurban ve edilen duanın ardından parti il binasının açılışı gerçekleştirildi. DHA-Politika Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-

2023-01-26 15:23:54



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